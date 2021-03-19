В Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Церемония будет проходить сегодня, 19 марта, в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Стадию 1/8 финала турнира преодолели «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Славия» (Чехия), Арсенал» (Англия), «Рома» (Италия), «Динамо» З (Хорватия) и «Гранада» (Испания).

Первые матчи 1/4 запланированы на 8 апреля, ответные встречи должны состояться 15 апреля.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья», которая в прошлогоднем финале одолела итальянский «Интер» (3:2).