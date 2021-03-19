Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе со сборной России проводит тренировочный сбор в Новогорске.
Национальная команда в Подмосковье готовится к чемпионату мира, который будет проходить в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. Косторная не выступит на турнире, она значится первой запасной.
Также в Новогорске присутствуют Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — первые запасные российской команды в танцах на льду.
Фотографии с тренировок опубликовала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина на своей странице в «Инстаграме».
Сборная России выступит на чемпионате мира в следующем составе:
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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