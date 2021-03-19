Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вместе со сборной России проводит тренировочный сбор в Новогорске.

Национальная команда в Подмосковье готовится к чемпионату мира, который будет проходить в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. Косторная не выступит на турнире, она значится первой запасной.

Также в Новогорске присутствуют Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — первые запасные российской команды в танцах на льду.

Фотографии с тренировок опубликовала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина на своей странице в «Инстаграме».

Сборная России выступит на чемпионате мира в следующем составе: