В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» не оставило шансов СКА, выиграв со счетом 4:1. Чтобы итоговый счет в серии не был таким же, армейцам нужно обязательно забирать второй домашний матч, который состоится в субботу. Ест ли у СКА резервы?

Команде Валерия Брагина удалось решить проблему звена Вадима Шипачева. Его тройка не выглядела доминирующей и провела не самый яркий матч, забросив лишь в пустые ворота. Ее закрыли с помощью наложения тройки Кемппайнена, а «Динамо» забросило другие шайбы за счет дальних бросков.

Однако на передовую вышла проблема нападения. Лихая атака СКА, не испытывавшая проблем в игре с минским «Динамо» в предыдущим раунде, столкнулась с вязкой обороной бело-голубых. Во втором периоде, когда давление СКА было максимальным и для перелома в матче нужен был гол, решающего усилия не нашлось.

В многочисленных позиционных выпадах СКА не хватало тонкости и изюминки, завезти шайбу в ворота с помощью навала и борьбы не получилось, а вратарь Бочаров справлялся почти со всеми бросками.

У СКА есть кадровый потенциал для изменения ситуации — например, в запасе сидит самый тонкий и изюмный игрок петербуржцев Владимир Ткачев. После матча состоялась пресс-конференция Валерия Брагина, на которой ему задали единственный вопрос — где Ткачев, и когда он будет играть.

«Мы решили на первую игру выпустить этот состав. Будем думать. Возможно, в следующем матче он сыграет», — ответил Брагин.

Наверное, сам Брагин тоже должен выглядеть на скамейке более активным. Коллеги с других изданий заметили, что установку на решающую атаку в концовке матча на планшете рисовал тренер по развитию игроков Даниэл Бохнер, а сам Брагин в этот момент лишь наблюдал. В том нет ничего страшного, если это всего лишь распределение ролей до матча, но если это случилось спонтанно — что-то здесь не так.

Понятно, что где-то СКА просто не хватает удачи. Например, моменты с участием Стремвалля и Галимова должны были заканчиваться взятием ворот, но красно-синим не везло. Выручал Бочаров, спасала даже штанга. Рано или поздно невезение должно закончится: СКА проигрывает «Динамо» уже пятый матч подряд, а ведь между командами нет большой разницы, чтобы так надругаться над теорией вероятности.

Однажды в этом противостоянии СКА поймает свою победу, которая в любом случае развернет серию. В этот момент нужно быть готовым дать сопернику новые аргументы, чтобы все-таки преодолеть барьер второго раунда плей-офф.