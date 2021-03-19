Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Егор Nightfall Григоренко может быть заменен организацией на грядущем Мейджоре ONE Esports Singapore 2021 из-за болезни. Данная информация была опубликована в официальных социальных сетях организации.

По словам представителей, киберспортсмен чувствует слабость и у него высокая температура. Состав сдал тест на коронавирус, однако у всех результаты отрицательные.

Если геймер всё-таки пропустит чемпионат, то на его место станет Игорь iLTW Филатов, который будет стендином до тех пор, пока основной игрок не вернётся в строй.

Ранее СЕО организации Virtus.pro Сергей Гламазда поделился своими мыслями о формировании состава VP.Prodigy по CS:GO. По его словам, менеджмент применил новые форматы взаимодействия, а также рассказал, что глупо было делать одно и тоже, поэтому кардинальная смена состава должна привести к более удовлетворительному результату. Об этом Гламазда сообщил в твиттере.