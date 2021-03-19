Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что не в курсе о своем увольнении из клуба.

«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров не было», — приводит слова Хацкевича РИА «Новости».

Напомним, в пятницу, 19 марта, на официальном сайте «Ротора» появилось сообщение об увольнении Хацкевича. В сообщении клуба говорится, что руководство приняло решение освободить тренера от занимаемой должности.

Хацкевич занимал пост главного тренера «Ротора» с 2019 года, до этого он работал в киевском и минском «Динамо» и сборной Белоруссии, а также входил в тренерский штаб сборной Украины.

После 23-х туров «Ротор» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей и рискует потерять прописку в чемпионате России. Отставание от 12-го места, гарантирующего участие в следующем розыгрыше турнира, составляет восемь очков.