Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов выразил надежду, что тренировки с собакой помогут ему одолеть норвежцев в следующем сезоне. Спортсмен тренируется со своим псом по кличке Фалун.

По словам Большунова, после чемпионата России он рассчитывает успеть побывать дома у родителей. Приехать на неделю вряд ли получится, поэтому спортсмен хочет найти хотя бы пару дней.

«Фалун ждёт. Он в большей степени начинает бегать и непроизвольно поднимать лапы. Мы зарубились на стометровке, конечно, он пока быстрее. Ориентир — Клэбо на спринтерском отрезке. Если я его обгоню, возможно, и Йоханнеса получится. Конечно, будет реванш», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лыжник добавил, что его отец заготовил очень много снега, поэтому у него будет полноценный круг.

Большунов дал собаке кличку в честь своей первой победы на этапе Кубка мира, которая состоялась в 2018-м году в шведском Фалуне.