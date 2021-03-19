Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов извинился перед хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым за грубый фол в матче 23-го тура РПЛ. За нарушение Ахметов получил красную карточку и был удален с поля.

«Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что это была опасная игра. По картинке выглядело страшновато, но я поговорил с Далером. Он сказал мне: «Даже не почувствовал». Потом он встал и начал бегать ещё интенсивнее», — сказал Ахметов журналистам.

Футболист добавил, что сожалеет об этом инциденте и уже принес свои извинения Кузяеву. Он пояснил, что сначала сыграл в мяч, но нога по инерции пошла в ногу сопернику. Он подчеркнул, что соперничество осталось на поле, а теперь футболисты находятся в расположении сборной России и являются одной командой.

Напомним, «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2. Преимущество петербуржцев могло быть больше, если бы Артем Дзюба реализовал пенальти, а арбитр заметил, что мяч пересек линию ворот Игоря Акинфеева после удара Дугласа Сантоса.