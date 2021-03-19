В Эстерсунде (Швеция) проходит заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 19 марта, состоится мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами, начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Российскую команду представят шесть спортсменов: Матвей Елисеев (20-й стартовый номер), Александр Логинов (34), Эдуард Латыпов (39), Карим Халили (56), Евгений Гараничев (71), Кирилл Стрельцов (97).

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет норвежец Йоханнес Бё, сегодня он выйдет на старт под первым номером. В 25 очках от него располагается еще один норвежец Стурла Хольм Лагрейд, в спринте он выступит 12-м.

При подсчете итогового результата у спортсменов вычтут по два худших результата за гонки, в которых было набрано наименьшее количество очков.