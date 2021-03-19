Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение его команды в домашнем матче с «Басконией» в Евролиге. «Зенит умудрился проиграть, ведя в счете «+14» за 6 минут до конца игры.

«Это тяжелейшее поражение за весь сезон. На протяжении практически всего матча мы играли превосходно, контролировали ситуации в защите и в нападении. Мы продемонстрировали хороший баскетбол как в защите, так и в нападении на протяжении практически 35-36 минут, затем внезапно мы потеряли контроль над игрой», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

По словам тренера, в этот момент «Зенит» совершил глупые потери мяча в нападении, промахи из-под кольца и на свободных бросках. Паскуаль отметил, что это было похоже на гипноз в последней части игры, когда «Зенит» не смог среагировать, будто был заблокирован. Паскуаль сделал вывод, что такое случается, в когда в предыдущих играх были поражения — именно такая ситуация была у «Зенита».