Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне по результатам жеребьевки определились пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Волею жребия в четвертьфинале сойдутся недавние финалисты турнира «Бавария» и «ПСЖ». Еще одна пара тоже из финала 2018 года — «Реал» — «Ливерпуль». Кроме того, «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией», а «Порту» сыграет с «Челси».

Сразу определились и полуфиналисты — победитель матча между «Баварией» и «ПСЖ» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Боруссия». «Реал» или «Ливерпуль» сыграет с лучшим в паре «Порту — «Челси».

Первые 1/4 финала состоятся 6/7 апреля, ответные пройдут 13/14 апреля.

Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные состоят 4/5 мая.

Финал Лиги чемпионов в этом году состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.