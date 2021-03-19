Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России в квалификации чемпионата мира.

Как сообщают в пресс-службе сборной России, игрок прошел медицинское обследование в связи с травмой в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Диагностика показала, что Зобнину потребуется лечение мышечного повреждения, на которое уйдет более 10 дней. Было принято решение не вызывать Зобнина в расположение национальной команды на сбор в Сочи.

Сборная России в ближайшем матче сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), со Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава).