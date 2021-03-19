СКА на своей арене примет московское «Динамо» во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 20 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Первая встреча состоялась в четверг, 18 марта, «армейцы» дома потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе СКА забросил защитник Лукас Бенгтссон в большинстве. У «Динамо» по разу отличились Михал Чайковски, Андрей Сергеев и Оскар Линдберг. Четвертую шайбу в пустые ворота отправил Дмитрий Яшкин.

Примечательно, что СКА не справился с «Динамо» ни в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команды встречались между собой четыре раза, каждый из которых завершился победой москвичей.

Третий и четвертый матчи состоятся в Москве 22-го и 24-го марта.