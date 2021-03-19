Четвертьфинал Лиги чемпионов неизбежно являл бы нам крутые пары — слишком уж много топ-клубов вышло в восьмерку сильнейших. В результате жеребьевки стало понятно, что уже на стадии четвертьфинала сыграют финалисты последнего розыгрыша — «Бавария» и «ПСЖ». В чью пользу окажется противостояние двух лучших форвардов мира Левандовски и Мбаппе?

Еще один любопытный матч — финал Лиги чемпионов 2018 года. «Реал» тогда обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 — с фэйлом вратаря Кариоса и супер голом Гарета Бейла. С тех пор утекло много воды, но Зидан и Клопп по-прежнему у руля. Немного расстраивает, что такие бомбические пары вновь придется смотреть при пустых трибунах.

В других парах фавориты очевидны. Хосеп Гвардиола привык побеждать «Боруссию» еще будучи тренером «Баварии», а теперь ему нужно подтвердить статус фаворита вместе с «Манчестер Сити». В другой паре фаворит самый очевидный — «Челси», показавший очень сильный уровень в противостоянии с «Атлетико», будет экзаменовать «Порту», который один топ-клуб уже прошел.

Тем не менее, жребий оказывается очень благосклонным к «Челси». «Синие» вновь могут доказать, что тренера посреди сезона менять очень даже полезно. Как мы помним, Авраам Грант и Роберто Ди Маттео именно так пришли в «Челси», а затем играли с английским клубом в финале Лиги чемпионов (2008 и 2012).

В полуфиналах у нас намечается матч «Манчестер Сити» — «Бавария», если, конечно, «ПСЖ» с Почеттино не соизволит одолеть мюнхенцев. В другой части сетки возможен как английский полуфинал «Челси» — «Ливерпуль», так и противостояние «синих» «Реалом». В шансы «Порту» верится с трудом, хотя этому португальскому клубу не впервой далеко забираться в Лиги чемпионов.