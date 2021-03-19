Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как его ученица Александра Трусова готовится к чемпионату мира.

«Мы сейчас с ней очень много работаем над катанием, над скольжением, над вращением, над презентацией. Прыгнуть она прыгнет. Но надо ещё показать какие красивые выезды у неё сейчас, какие у неё красивые дуги, как она стала чувствовать музыку», — сказал Плющенко в репортаже для Dagens Nyheter.

Он пояснил, что в короткой программе Трусовой звучит чувственная музыка, под которую нужно воплотить на льду переживания.

Также Плющенко обратил внимание на трудолюбие спортсменки. «Саша – это уникальная спортсменка, супертрудяга, суперработяга», — сказал он.

Трусова тренируется под руководством Плющенко с мая прошлого года, до этого занималась в группе Этери Тутберидзе. Чемпионат мира будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.