Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который состоится в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта.

«Конечно, откататься чисто, обе программы. Медаль не важно, главное чистый прокат. В Стокгольме все посмотрите, я никогда не рассказываю, что будет на соревнованиях», — сказала Трусова в репортаже для Dagens Nyheter.

Спортсменка получила путевку на главный старт сезона, так как заняла второе место среди взрослых участниц чемпионата России. Также команду в Стокгольме представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

До мая 2020-го года Трусова тренировалась в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, затем перешла к Евгению Плющенко в его академию.