Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла женскую спринтерскую гонку, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция) в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Она пробежала один штрафной круг, но опередила ставшую второй Доротею Вирер на 2,5 секунды. Итальянка отработала оба рубежа на ноль. Замкнула тройку призеров еще одна норвежка Ингрид Тандревольд с чистой стрельбой и отставанием в 6,7 секунды.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 16-й. Светлана Миронова стала 24-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Гореева — 38-й, Татьяна Акимова — 45-й, Евгения Павлова — 49-й, Анастасия Шевченко — 53-й. Худший результат показал Ирина Казакевич, ставшая 100-й среди 101 биатлонистки.

Для Экхофф сегодняшняя победа стала седьмой подряд в спринтерских гонках. Она досрочно гарантировала себе победу в Кубке мира.