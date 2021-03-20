На Олимпийских играх 2021 года любой пьедестал у женщин в плавании станет огромным прорывом для команды России, как бы эта команда не называлась. За 25 лет у девушек – пять медалей и три призера.

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) российские спортсмены завоевали четыре медали. Две из них в копилке Юлии Ефимовой, признанного лидера сборной. Она была второй на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Многократная чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр – самая титулованная пловчиха в истории нашей страны. Превзойти её успехи девушкам из сборной быстро не получится. В финалах международных стартов Юлия стабильно выступает с 2008 года. Сейчас же других российских суперзвезд, твердо закрепившихся в мировом топе, нет.

Сборная надежд

В сборной выделяются финалистки чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр в личных заплывах, а также перспективные юниорки. Если от первых ждут повторения успехов, то от молодежи – сюрпризов. Многие из них не попадут в основную команду или останутся там ненадолго.

За пять лет состав сборной заметно обновился. Но перед новым олимпийским отбором можно ориентироваться на последние крупные соревнования – Чемпионат мира 2019 года. В Кванджу (Южная Корея) уже началась смена поколений: появилась и выиграла бронзу на неолимпийской дистанции Дарья Васькина, отобралась, но не поехала на соревнования Евгения Чикунова.

В Казани – плыть

На предстоящем чемпионате России в столице Татарстана внимание стоит обратить на лидеров национальных стартов. В спринтерском кроле сражаться за олимпийские путевки будут Мария Каменева и Арина Суркова. В плавании на спине фаворит – Дарья Васькина, в баттерфляе – Светлана Чимрова. Не первый год сложный выбор остается в брассе: более двух девушек в финале выполняют нормативы на крупные старты. Среди них могут оказаться – Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Мария Темникова, Татьяна Белоногофф и Дарья Чикунова.

Удивить болельщиков и тренеров способны юниорки. Если они не поедут в Токио (Япония), то определенно вернутся с медалями с первенства Европы. Александра Курилкина, Дарья Трофимова, Елена Богомолова и Анастасия Маркова уже подбираются к взрослой команде.

Перспективы на кончиках пальцев

В олимпийском сезоне Евгения Чикунова снова составит конкуренцию Юлии Ефимовой в длинном брассе. Прошлогодний результат юниорки 2.21,87 на двухсотметровке – первый в мировом рейтинге. Повторив или улучшив свое время, спортсменка будет претендовать на олимпийский пьедестал.

Отборочный чемпионат России состоится в начале апреля в Казани. Сильнейшие пловцы будут бороться за олимпийские лицензии в Токио (Япония), путевки на чемпионат Европы в Будапеште (Венгрия) и Универсиаду в Чэнду (КНР), а юниоры – за право выступать на континентальном первенстве.