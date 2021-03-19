Российские биатлонистки не смогли удержать максимальную квоту в гонках Кубка мира по итогам сезона-2020/21.

Почти весь сезон российская женская команда шла на пятой строчке в зачёте Кубка наций, однако после заключительной гонки — спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде — Россия уступила пятое место Белоруссии.

Сборные, занявшие места в Кубке Наций с 1-го по 5-е, имеют право выставлять максимальную квоту на гонки по ходу сезона — по 6 биатлонисток. Теперь россиянки смогут бегать гонки только впятером, а Белоруссия получила возможность выставлять 6 спортсменок, хотя имела по текущему сезону лишь по 4 спортсменки в гонке.

В сезоне-2019/20 Россия также выступала в усеченном составе — все из-за дисквалификации Маргариты Васильевой.