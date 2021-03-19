Российская биатлонистка Ирина Казакевич эмоционально отреагировала на 100-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

В эфире «Матч ТВ» после гонки биатлонистка расплакалась и отметила, что ей очень сложно говорить. «На втором круге случилось недоразумение – я упала на повороте, меня сильно развернуло. Как оказалось, села на винтовку. И полностью вырвался затыльник, это задняя часть», — рассказала Казакевич, добавив, что весь второй круг у нее болтался крюк, и пришлось вырвать его перед стрельбой на стойке.

«Как оказалось, было сложно что-то сделать на стойке. Можно было выстрелить в небо и уходить. Но я старалась попасть, была какая-то надежда», — сказала биатлонистка, добавив, что не могла вставить винтовку в плечо, а запасной на рубеже не было, поскольку нужно маркировать оружие заранее.