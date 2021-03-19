Российский голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев заменил Сослана Джанаева в составе сборной России по футболу на мартовские матчи национальной команды.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев пропустит сборы национальной команды из-за полученного на тренировке микронадрыва приводящей мышцы — его место займёт Лунев.

Также в сборную России был довызван полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин. Он заменит в составе национальной команды Романа Зобнина, который получил мышечное повреждение в игре с «Уралом» в 23-м туре РПЛ и пропустит более 10 дней. В связи с этим тренерский штаб принял решение не вызывать футболиста в расположение команды в Сочи.

Следующие матчи сборная России проведет против Мальты, Словении и Словакии.