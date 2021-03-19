Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на потерю командой максимальной квоты на сезон-2021/22.

В интервью «Матч ТВ» Шашилов отметил, что очень сожалеет о результатах, однако больше чем он сам себя, его никто не накажет. «Я думаю, нормальный спортсмен должен был за это биться. У кого-то получилось, у кого-то нет, позже разберёмся», — сказал Шашилов.

По мнению тренера, был момент в сезоне, когда ему надо было поступить по-другому, но специалист оставит этот эпизод для себя. Белорусские спортсменки очень сильно готовы, выступали стабильно весь сезон, соперника надо уважать. Они использовали свой шанс, мы — нет», — отметил Шашилов.

Напомним, женская сборная России сможет выставлять на следующий сезон по пять биатлонисток в личных гонках.