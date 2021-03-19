Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Анастасию Гасанову и вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

Спортсменки провели на корте «Сибур-Арены» чуть менее полутора часов и сыграли два сета. счет по партиям 6:3, 6:1 в пользу Звонаревой.

На счету Звонаревой — две двойные ошибки и ни одного эйса. Гасанова один раз подала навылет, а также три раза ошиблась на подаче.

В полуфинале Вера Звонарева сразится с еще одной представительницей России — Маргаритой Гаспарян, которая обыграла Екатерину Александрову.

Лучшие кадры с четвертьфинала Звонаревой и Гасановой — в фоторепортаже Nevasport: