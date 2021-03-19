На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде стартовала мужская спринтерская гонка.

Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.

Спортсмены пробегут дистанцию в 10 километров и пройдут два огневых рубежа — из положения лежа и стоя.

Российскую команду представят шесть спортсменов биатлонистов: это Матвей Елисеев (20-й стартовый номер), Александр Логинов (34), Эдуард Латыпов (39), Карим Халили (56), Евгений Гараничев (71), Кирилл Стрельцов (97).

Ранее на этапе в Эстерсунде прошёл женский спринт, по итогам которого российская команда потеряла максимальную квоту, выпав из пятерки Кубка наций. В следующем сезоне в личных дисциплинах сборная России сможет выставлять лишь по пять спортсменок.