Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не сможет сыграть в матче против «Милана» в Серии А перед уходом на международный перерыв.

Информацию об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации СМИ, Кокорин сейчас продолжает тренироваться индивидуально, поскольку его травма прямой мышцы бедра не позволяет заниматься вместе со всеми. Участие Кокорина в матче против «Милана» в воскресенье, 21 марта, исключено.

По информации источника из клуба, Кокорин должен окончательно восстановиться за время международного перерыва и набрать кондиции к поединку против «Дженоа». Такое долгое восстановление обусловлено тем, что нынешнее повреждение наложилось на старую мышечную травму, поэтому последствия оказались негативными. Во время перерыва на матчи сборных Кокорин также должен пройти несколько медобследований в Риме.