«Зенит» сыграет в регулярном чемпионате Единой Лиге ВТБ против красноярского «Енисея». Встреча состоится в Петербурге в Юбилейном и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее команда Хавьера Паскуаля потерпела обидное поражение в Евролиге от «Басконии». Сине-бело-голубые вели в счете с разницей в 14 очков за 6 минут до конца, однако затем проиграли «минус четыре».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. У сине-бело-голубых 16 побед и три поражения. «Енисей» располагается на одиннадцатом месте, имея четыре победы и 13 поражений после 17 встреч.

В прошлом матче турнира петербуржцы нанесли поражение на своем паркете пермской «Парме» со счетом 89:84.