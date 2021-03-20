На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская гонка преследования на 10 километров.

Начало гонки назначено на 14:15 по московскому времени. Спортсменки пробегут 5 кругов по трассе, а также преодолеют четыре огневых рубежа.

Первой в гонке стартует победительница спринта Тириль Экхофф. Она выиграла у ближайших преследовательниц на 2,5 и 6,7 секунды. Второй в гонку убежит Доротея Вирер, третьей — Ингрид Ландмарк Тандревольд.

Из россиянок лучшая позиция у Ульяны Кайшевой (16-й стартовый номер), Светлана Миронова стартует 24-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Гореева — 38-й, Татьяна Акимова — 45-й, Евгения Павлова — 49-й, Анастасия Шевченко — 53-й.

Ирина Казакевич сломала винтовку по ходу спринта и финишировала на 100-м месте из 101-й участницы.