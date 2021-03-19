Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении допустить только 10 российских легкоатлетов на Олимпийские игры 2021 года в Токио.

Слова Тихонова цитирует портал Metaratings.

«Ну, я могу сказать, мы заслужили это. Сколько можно допингов, скандалов?! Это уже длится не один десяток лет, правильно? Допинга навалом, скандалов навалом, федерация не работает», — сказал Тихонов, добавив, что президенты в федерации легкой атлетики меняются чуть ли не каждый год.

По словам Тихонова, он был бы согласен с мнением министра спорта РФ Матыцина, что это нормально, но если бы это была сборная Молдовы, а не России.

«Великая держава, которая составляла конкуренцию американцам, тем более в легкой атлетике… А теперь мы будем довольны десятью спортсменами на Олимпиаде? Ну, жираф большой — ему видней», — заключил Тихонов.