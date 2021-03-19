Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил запрет на выступление за пределами Евросоюза после голосования клубов французской лиги.

Представители Лиги-1 запретили игрокам покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных команд, чтобы футболисты не уходили на карантин. На сайте «Монако» появилось заявление, что Головин не сможет отправиться в Россию, однако запрета для участия Головина в выездных матчах сборной против Мальты и Словакии нет.

Скорее всего, Головин, а также игроки других европейских клубов присоединятся к российской команде уже на Мальте.

Напомним, сборная России сыграет на выезде с Мальтой 24 марта, уже 27 проведёт матч против Словении, а затем 30 марта сыграет со Словакией.