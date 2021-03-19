Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал победителем мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км без промахов за 22 минуты и 27 секунд. Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, проигравший на финише 4 секунды. Третьим стал представитель Норвегии Тарьей Бё, уступивший около 14 секунд.

Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он занял 11-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду. Затем на 21-м месте финишировал Матвей Елисеев с одним промахом на лежке, на 23-й строчке оказался Эдуард Латыпов, допустивший два промаха, на 26-й — Александр Логинов (одна ошибка на стойке).

Карим Халили и Кирилл Стрельцов в пасьют не попали.