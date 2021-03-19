Российский лыжник, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов высказался об идее повесить портрет своего соперника Йоханнеса Клэбо для дополнительной мотивации в межсезонье.

В интервью «Матч ТВ» Большунов отметил, что первой такую идею высказал норвежский тренер, который собирался повесить портрет Александра для лыжников той сборной.

По словам Большунова, все будет зависеть от хода летней подготовки: если она пойдет недостаточно хорошо, то, возможно, и придется повесить портрет, чтобы главный раздражитель где-то мелькал.

«Дома фото не будут висеть, это уже перебор, но где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться», — сказал Большунов, добавив, что он уважает Йоханнеса Клэбо как спортсмена.