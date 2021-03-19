Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с Александрой Трусовой, ее характере и своей системе подготовки.

В интервью Dagens Nyheter Плющенко отметил, что Трусова — очень сильный человек, который никогда ничего не откладывает на завтра и ужасно много работает.

«С точки зрения спорта, конечно, здорово, что она выкладывается по максимуму на каждой тренировке и хочет быть номером один. Но вы должны сдерживать ее, она все время хочет делать больше и быстрее», — сказал Плющенко, подчеркнув, что торопиться не стоит, поскольку сейчас фигуристка проходит пубертатный период.

«Саша долго занималась по одной системе, у меня совсем другая. Я никогда не ругаю детей и не оскорбляю их», – заключил Плющенко.