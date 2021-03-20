На заключительном этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 20 марта, состоится мужская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 17:15 по московскому времени. Спортсмены пробегут дистанцию в 12,5 километров и преодолеют четыре огневых рубежа.

Первым в гонку убежит представитель Италии Лукас Хофер, далее в погоню убежит швед Себастьян Самуэльссон, проигравший в спринте 4 секунды. Третьим в гонку побежит норвежец Тарьей Бё.

Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он пойдет в гонку под 11-м номером с минутным отставанием от лидера. Матвей Елисеев отправится на дистанцию 21-м, Эдуард Латыпов — 23-м, а Александр Логинов — 26-м.

Карим Халили и Кирилл Стрельцов не смогли пробиться в топ-60 и в пасьют не попали.