Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, как ей тренировки Евгения Плющенко, а также открыла секрет, до какого возраста она планирует продолжать спортивную карьеру.

В интервью Dagens Nyheter Трусова отметила, что ей нравятся тренировки в академии Плющенко. «Он часто придумывает новые увлекательные задания, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень интересными», — сказала фигуристка, отметив, что она узнала много нового.

«Планирую кататься, пока мне не исполнится 22 года. Две Олимпиады. Потом я хочу семью», – сказала Трусова.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта, Александра Трусова отправляется на турнир в статусе бронзового призера чемпионата России.