Нынешний главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко является главный кандидатом на пост тренера «Краснодара».

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным издания, если Гончаренко покинет ЦСКА, то станет первым выбором для Сергея Галицкого, владельца «Краснодара». Самого Гончаренко в ЦСКА может заменить хорват Ивица Олич.

Ранее появилась информация о том, что руководство ЦСКА даст возможность Виктору Гончаренко отработать сезон-2020/21 до конца. Соглашение Гончаренко с «армейцами» рассчитано до лета 2021 года, но если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов, контракт может быть продлен. На данный момент «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 23 турах. В последнем туре ЦСКА уступил «Зениту».