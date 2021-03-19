Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о смерти своей кошки Ириски.

Фигуристка выложила в «Инстаграм» несколько фотографий с домашней любимицей и написала пост памяти. Кошка жила в семье Загитовой с 2010-го года и ушла из жизни 31 января 2021 года. Фигуристка отметила, что долго не могла рассказать о случившемся, потому что ей было тяжело это осознать.

«Ты всегда мне помогала и все, что я выиграла, есть и твоя заслуга. Когда ты появилась в моей жизни все поменялось, каждый день с тобой делал меня счастливой», — написала Загитова, отметив, что ее кошка всегда поддерживала ее и чувствовала, когда у нее что-то болело или не получалось.

«Ириска всегда с нами. Я Очень Люблю Тебя», — написала фигуристка.