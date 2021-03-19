Бывший глава союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о потере квоты российскими биатлонистками на Кубке мира по биатлону.

Слова Драчева цитирует портал «Чемпионат». По мнению эксперта, новость о потере максимальной квоты — ужасающая, и нужно разбираться, с чем это связано. Как считает Драчев, тот факт, что команда Белоруссии с 10 спортсменками обыграла Россию, где занимается 10 тысяч спортсменов, очень печален.

«Чья вина? В первую очередь, валите на Драчёва. Второе — Тарасов, плохо подготовил, ну и Тихонов тоже виноват. Все, кто когда-то руководил биатлоном. А сейчас все молодцы, всё делают хорошо, просто не получается», — отметил Драчев, добавив, что российский биатлон переживал и не такое.

Напомним, в сезоне-2021/22 россиянки смогут выставлять по пять биатлонисток на личные дисциплины в Кубке мира.