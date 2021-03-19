«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в «Сочи» и завершилась со счётом 5:0 в пользу команды хозяев.

Первый гол в матче был забит в добавленное ко второму тайму время. Отличился Антон Заболотный с передачи Ивана Новосельцева.

Во втором тайме «Сочи» забил сразу четырежды: на 55-й минуте отличился Сергей Терехов, а на 74-й минуте — Александр Руденко, в концовке встречи по мячу забили Антон Заболотный (тем самым, оформив дубль) и Максим Барсов.

После возобновления чемпионата России «Тамбов» проиграл все четыре матча, клуб находится на последней строчке турнирной таблицы. «Сочи» идет на четвёртом месте в турнирной таблице с результатом в 40 очков.