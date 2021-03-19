Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме в составе «Химок» отличился Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти, который сам же и заработал, а еще один гол забил Павел Могилевец — с передачи того же Мирзова.

«Рубин» ответил на этот выпад только к концу первой сорокапятиминутки голом Джордже Деспотовича. На большее хозяева оказались не способны, а «Химки» закрепили успех голом Ильи Кухарчука.

«Химки» с результатом в 35 очков идут на 9-м месте в турнирной таблице, «Рубин» остается на 8-й строчке с результатом в 37 очков. Если бы команда Леонида Слуцкого выиграла, то с результатом в 40 очков вписалась бы в группу преследователей «Зенита» и «Спартака».