В угоду сборной России даже поменяли календарь РПЛ: матчи 23-го тура прошли со среды по пятницу, ведь национальной команде уже 24 марта играть первый матч отбора ЧМ-2022 против Мальты.

О главных и самых громких событиях тура — в обзоре Nevasport.

Разгром тура: добивание лежачего «Тамбова». Были в туре и 4:0 в матче «Ростов» — «Ротор», и 5:1 во встрече «Спартак» — «Урал». Но пять безответных мячей на «Фиште» от «Сочи» в ворота бедной команды, которую никак не могут отпустить из РПЛ запомнились лучше всего. «Сочи» же тем временем делит третью строчку турнирной таблицы с ЦСКА и «Локомотивом» и всерьёз сражается за еврокубки.

Гол тура: выстрел Вендела в ворота ЦСКА на «ВЭБ-Арене». Дай бразильцу 10 таких моментов, вряд ли бы он реализовал хотя бы парочку, но в этот раз мяч угодил прямо в дальнюю девятку, а «Зенит» получил в матче преимущество.

Отставка тура: увольнение Александра Хацкевича из «Ротора». Многие ждали, что после поражения от «Зенита» свой пост покинет Виктор Гончаренко, но главного тренера лишился именно клуб из Волгограда. Причём тренера в известность никто не поставил, а в социальных сетях клуб уже сообщил, что Хацкевич покидает свой пост. О своём увольнении Хацкевич узнал из СМИ — и вряд ли был доволен ситуацией.

Сюрприз тура преподнесли в пятницу «Химки», на выезде обыгравшие казанский «Рубин». Команда Игоря Черевченко отлично провела встречу, а, в целом, в последний раз проигрывала еще 1 ноября. По набранным очкам за последние 15 туров «Химки» вообще стали лучшей командой чемпионата: они набрали 32 балла, а лидер таблицы петербургский «Зенит» — всего 31 очко.

Звание бомбардира тура делят между собой Вендел, Джордан Ларссон и Антон Заболотный: они сделали по дублю в ворота ЦСКА, «Урала» и «Тамбова» соответственно. Правда, Ларссону удалось не только забить мяч с игры, но ещё и реализовать штрафной, так что в дуэли с игроком «Сочи» он идёт на чуточку впереди.

Спич тура выдал тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в адрес судейской бригады. «У нас нет, к сожалению, коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей», — отметил Слуцкий, добавив, что любой иностранный арбитр бы улыбнулся и объяснил бы момент в перерыве, а в России судья уже за 100 метров протягивает жёлтую карточку. «А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, её нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе», — добавил Слуцкий.