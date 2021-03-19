Российский теннисист Аслан Карацев обыграл соотечественника Андрея Рублева и вышел в финал турнира АТР в Дубае.

Игра состоялась на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут и сыграли три сета. Счет 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Карацева.

На счету Аслана Карацева 7 подач навылет, также он допустил шесть двойных ошибок. Андрей Рублев сделал пять эйсов, но и ошибался меньше: на его счету две двойных ошибки. По ходу матча у Карацева было 16 брейк-пойнтов, из которых он реализовал всего четыре. Рублев реализовал два из четырех брейков.

В финале Аслан Карацев выступит против представителя ЮАР Ллойда Джоррджа Харриса, который в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова. Игра состоится завтра, 20 марта.