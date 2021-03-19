Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина пробились в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

Четвертьфинальные матчи в рамках турнира состоялись сегодня, 19 марта, на корте «Сибур-Арены».

Светлана Кузнецова выбила из турнира представительницу Румынии Жаклин Кристиан, счёт по партиям 6:7, 6:3, 6:3 в пользу россиянки. Первый сет Кузнецова упустила на тай-брейке со счетом 7:5.

Дарья Касаткина в своем четвертьфинале справилась с сопротивлением соотечественницы Вероники Кудерметовой. Счет по сетам 1:6, 6:1, 6: в пользу Касаткиной.

В полуфинале Кузнецова и Касаткина сыграют друг против друга. Игра состоится завтра, 20 марта. В параллельном полуфинале сыграют между собой еще две россиянки — Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева.