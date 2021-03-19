Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах с судейстом в в матче против «Химок» в 23-м туре РПЛ.

Слова Слуцкого цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой нет, то получил жёлтую карточку», — заявил тренер, добавив, что он спрашивал в максимально корректной форме, пытаясь узнать, почему арбитры VAR не посмотрели эпизод с падением в штрафной Карла Старфельта.

«У нас нет коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент», — сказал Слуцкий, добавив, что в России арбитр уже в ста метрах достаёт жёлтую карточку. По мнению тренера, все его коллеги считают, что судьи с ними не в одном окопе.