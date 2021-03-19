19 марта на стадионе «Крейвен Коттедж» «Фулхэм» примет «Лидс» в рамках матча 29 тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Клуб в данный момент располагается на восемнадцатой строчке в турнирной таблице местного чемпионата. «Фулхэм» имеет 26 баллов и от спасительной 17 позиции отстаёт на два очка. В целом, не так уж всё и плохо, учитывая старт сезона.

За всё это время лондонцы сумели добыть себе пять триумфов, 11 раз не смогли справиться с соперниками и 13 раз проиграли.

Долгое время команда не проигрывала ровно один месяц. Именно этот период и положительно повлиял на более-менее удобоваримое положение в турнирной таблице. Сперва «Фулхэм» обыграл «Эвертон» со счётом 2-0, затем справился с «Шеффилдом Юнайтед» с результатом 1-0, А также сыграл с ничейным результатом против Вест Хэма» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэласа» (0:0).

«Лидс»

Давненько не было этой команды на обзорах, а всё потому что в клуб в основном проигрывает и коэффициенты на их победу уж очень нереальные. В этому году «Лидс» имеет 4 победы, одну ничью и семь поражений в рамках АПЛ.

Однако стоит обратить внимание на то, что «Лидс» имеент меньше всего ничей, всего три штуки за 29 матчей.

Последние встречи были против «Саутгемптона» с разгромным счётом 3-0, однако сразу после проигрыш против «Астон Виллы» 0-1, а затем ещё и против «Вест Хэма» 0-2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45. Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

Аналитики считают, что в сегодняшней встрече сложно определить победителя, поэтому имеет смысл взять ставку обе команды забьют и без ничьи с коэффициентом 2.62.