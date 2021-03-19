Свободный игрок в Dota 2 Игорь ilTW Филатов поделился своим мнением относительно системы матчмейкинга в дисциплине и его ценности в киберспорте. По словам геймера, удача имеет важную составляющую в рейтинговом подборе матчей. Эту позицию он озвучил во время личной трансляции на Twitch.

MMR и игры в матчмейкинге — это чистое везение. Когда я выигрывал, когда я был в топ-10 год, мне просто везло в каждой игре. Какой смысл в матчмейкинге? А никакого. У тебя нет ни единого шанса научиться играть в Dota 2, если ты не знаком с людьми, которые уже умеют в нее играть

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Егор Nightfall Григоренко может быть заменен организацией на грядущем Мейджоре ONE Esports Singapore 2021 из-за болезни. Данная информация была опубликована в официальных социальных сетях организации.

По словам представителей, киберспортсмен чувствует слабость и у него высокая температура. Состав сдал тест на коронавирус, однако у всех результаты отрицательные.