Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов исполнили на тренировке параллельный четверной сальхов.

Видеоотрывок с тренировки группы Евгения Рукавицына появился в официальном «Инстаграме» федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Вначале спортсмены зашли и чисто исполнили параллельный четверной сальхов, а затем Дмитрий Алиев чисто прыгнул четверной риттбергер.

Дмитрий Алиев еще не исполнял четверной риттбергер на соревнованиях, в прошлом сезоне он делал ставку на четверной лутц и четверной тулуп.

Отметим, и Алиев, и Игнатов проиграли Евгению Семененко в борьбе за вторую путёвку на чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Турнир состоится с 24 по 28 марта.