Тренер коллектива Gambit Esports по CS:GO и одновременно с этим тренер Константин Groove Пикинер поделился своими мыслями о будущем ростера и о том, как ему удастся совмещать работу руководителя организации и тренера. По его словам, с CS он знаком уже много лет и тренерская работа ему тоже не чужда. Об этом Пикинер сообщил в интервью на HLTV.

Логично, что я стал наставником Gambit Esports. Я посвятил много лет тренерской работе в Counter-Strike 1.6. С момента создания Gambit Youngsters я принимал активное участие в формировании тактики команды, поэтому нам не пришлось вносить кардинальные изменения. Я буду тренировать команду, пока не истечет период отстранения F_1N

Ранее свободный игрок в Dota 2 Игорь ilTW Филатов поделился своим мнением относительно системы матчмейкинга в дисциплине и его ценности в киберспорте. По словам геймера, удача имеет важную составляющую в рейтинговом подборе матчей. Эту позицию он озвучил во время личной трансляции на Twitch.