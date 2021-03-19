Тренер коллектива Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский присоединился к совету ESL Pro League Player Council. Теперь наставник «Рождённых Побеждать» будет также отвечать и влиять на решения турнирного оператора. Помимо Городенского в совете также находятся ещё одиннадцать представителей других команд. Данная информация была опубликована на HLTV.

Джейсон moses О Тул, исполняющий роль президента клуба поприветствовал участников и заявил, что смотрит на такое новшество с осторожным оптимизмом.

Я счастлив быть частью ESL Pro League Player Council. Игроки и организаторы турниров считают, что нужно улучшать каналы связи друг с другом. В прошлом такие попытки не давали результатов, однако сейчас есть реальный шанс наверстать упущенное. Я смотрю на это с осторожным оптимизмом

Ранее тренер киберспортивной команды по CS:GO Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский высказался о блокировке тренеров на турнирах. По его словам, разработчики игры Valve зачастую не поддерживали концепцию тренерства в игре, так как по сути, он является шестым игроком, координирующим коллектив.