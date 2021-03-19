Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на победу «Химок» над «Рубином» в 23-м туре РПЛ, а также сделал прогноз на матч против «Зенита».

Слова Терюшкова цитирует портал РИА Новости. Терюшков отметил, что не сомневался в победе «Химок», а также отметил, что команда голодна до побед. «При неполной игре «Рубина» «Химки» все-таки сегодня доминировали», — сказал эксперт, добавив, что «Химки» выглядели монолитной командой, поэтому кого-то одного выделять не стоит.

«Борьба за еврокубки? Давайте не будем загадывать, у нас следующая игра с «Зенитом», будем настраиваться на чемпиона. Точно могу сказать, что «Зениту» легко не будет, мы их «покусаем», — заключил Терюшков.

Напомним, «Химки» на выезде обыграли «Рубин» со счетом 3:1.