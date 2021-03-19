Главные события в спортивном мире с теннисных кортов, биатлонных стрельбищ и футбольных полей — в традиционном дайджесте от Nevasport за 19 марта:

Карацев обыграл Рублева и вышел в финал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл соотечественника Андрея Рублева и вышел в финал турнира АТР в Дубае. Игра состоялась на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут и сыграли три сета. Счет 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Карацева. В финале Аслан Карацев выступит против представителя ЮАР Ллойда Джоррджа Харриса, который в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Экхофф выиграла спринт в Эстерсунде, Кайшева — 16-я, Казакевич — 100-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла женскую спринтерскую гонку, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция) в рамках заключительного этапа Кубка мира. Она пробежала один штрафной круг, но опередила ставшую второй Доротею Вирер на 2,5 секунды. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 16-й. Светлана Миронова стала 24-й, Лариса Куклина — 29-й, Анастасия Гореева — 38-й, Татьяна Акимова — 45-й, Евгения Павлова — 49-й, Анастасия Шевченко — 53-й. Худший результат показал Ирина Казакевич, ставшая 100-й среди 101 биатлонистки.

Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, лучший из россиян — Гараничев

Итальянский биатлонист Лукас Хофер стал победителем мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км без промахов за 22 минуты и 27 секунд. Лучший из россиян — Евгений Гараничев, он занял 11-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду. Затем на 21-м месте финишировал Матвей Елисеев с одним промахом на лежке, на 23-й строчке оказался Эдуард Латыпов, допустивший два промаха, на 26-й — Александр Логинов (одна ошибка на стойке).

Российские биатлонистки остались без максимальной квоты на Кубок мира в сезоне-2021/22

«Рубин» сенсационно проиграл «Химкам» в Казани в 23-м туре РПЛ

Казанский «Рубин» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Химок» отличились Резиуан Мирзов, Павел Могилевец и Илья Кухарчук. За «Рубин» отличился Джордже Деспотович.

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче 23-го тура чемпионата России

«Сочи» разгромил «Тамбов» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Фишт» в «Сочи» и завершилась со счётом 5:0 в пользу команды хозяев. В составе «Сочи» дубль оформил Антон Заболотный, по голу забили Александр Руденко, Сергей Терехов и Максим Барсов.

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне по результатам жеребьевки определились пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале ЛЧ сойдутся бывшие финалисты турнира — «Бавария» и «ПСЖ». Еще одна пара тоже из финала 2018 года — «Реал» — «Ливерпуль». Кроме того, «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией», а «Порту» сыграет с «Челси».

Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы

В Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. «Гранада» попала на английский «Манчестер Юнайтед», первый матч состоится в Испании. «Арсенал» встретится с пражской «Славией», голландский «Аякс» — с итальянской «Ромой». Сотворившее сенсацию загребское «Динамо» сразится с испанским «Вильярреалом».