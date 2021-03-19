Аналитик по CS:GO Данкан Thorin Шилдс продолжает словесную перепалку с бывшими игроками легендарного состава Natus Vincere Арсением ceh9 Триноженко и Данилом Zeus Тесленко. Шилдс заявил, что киберспортсмены портят репутацию и лгут. Об этом аналитик сообщил в твиттере.

Представьте, какая грустная жизнь должна быть у ceh9 и Zeus, если после завершения легендарных карьер они лгут про меня из-за влияния малолетних дебилов в интернете

Ранее Данкан Thorin Шилдс высказался о том, что продолжает словесное противостояние с бывшими игроками Natus Vincere. По его словам, киберспортсмены уже достаточно оболгали аналитика, поэтому он будет испытывать меньше уважения к ним. Эту позицию Шилдс обозначил в твиттере.

Некоторое время назад между аналитиком и бывшими игроками состава «Рождённые Побеждать» возник конфликт о нарушении правил турнира Arbalet Cup Dallas 2010, после чего последовала словесная перепалка между ними.